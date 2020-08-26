اليوم السابع
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تعليم الدقهلية : خطة لاستيعاب كافة الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس التجريبية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:37 م
تعليم الدقهلية : خطة لاستيعاب كافة الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس التجريبية محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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عقد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، و حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالدقهلية، اجتماعا بمديري المدارس الرسمية للغات بنوعيها .

وشدد عبد الرؤوف أثناء اللقاء على ضرورة الالتزام التام بتعليمات  المحافظ الدكتور أيمن مختار بمنع التبرعات المالية ، كما استعرض خلال الاجتماع استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد وأكد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما وجه لضرورة عمل خطة لاستيعاب جميع الأطفال فوق خمس سنوات المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات وكذا ضرورة مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد واستيعاب جميع أبنائنا من العائدين من الخارج في الأماكن المتاحة.

 

 

 

 

 


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