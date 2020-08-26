تعرف على المستشار محمد عبدالوهاب بعد قرار تعيينه رئيسا لهيئة الاستثمار

كتب محمد أسعد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندباً كلياً من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام.

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعد مرور عام على تولي المستشار محمد عبدالوهاب قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة.

وشغل المستشار محمد أحمد عبد الوهاب منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وعضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية وعضو مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وسبق أن عمِل مستشارًا قانونيًا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015. وشارك في تعديل عددٍ من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فضلاً عن مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين. ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وقد وعمِل مستشارًا بقطاع التعاون الدولي في وزارة العدل لمدة 9 سنوات. كما أن المستشار محمد عبد الوهاب مُحكَّم قانوني بقوائم المحكمين بوزارة العدل بموجب قرار وزير العدل رقم 5070 لسنة 2017، وحاصل على ماجستير في القانون الدولي ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا. ومَثَل مصر في لجنة "اليونسترال" التابعة للأمم المتحدة.