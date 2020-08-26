اليوم السابع
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تعافى 22 حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى صدر بنى سويف

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:51 م
تعافى 22 حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى صدر بنى سويف المتعافين
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف،تعافى 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الصدر منهم مسنة تبلغ من العمر
 84 عاما وسيدتان فوق السبعين عاما، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.
 
وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،فى بيان له ،إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.     
 
من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى،وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص،ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.
 
 

 


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