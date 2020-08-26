تضامن القيليوبية توقع بروتوكول تعاون مع 16جمعية لتطوير 200 حضانة

القليوبية إبراهيم سالم

وقعت مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، اليوم، بروتوكول تعاون مع 16 جمعية لتطوير 22 حضانة، بتكلفة تصل إلى 2 مليون و 108 آلاف جنيه كمرحلة أولى لمشروع التطوير، ويستهدف المشروع فى جميع مراحله تطوير 200 قاعة حضانة بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه، وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية وتربوية ملائمة تتوافق مع معايير الجودة القومية والدولية للأطفال فى المرحلة العمرية من (3 شهور -6 سنوات) بمحافظة القليوبية من خلال إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية الموسعة، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من مجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد وممثلى البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الإجتماعى ووكلاء وزارة التربية والتعليم والطب البيطرى والشباب والرياضة.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين بيئة التعلم لعدد 200 قاعة دور حضانة بالجمعيات الأهلية بمحافظة القليوبية من خلال رفع الكفاءة الإنشائية وصيانة دور الحضانات القائمة وتوفير الأثاث والتجهيزات والأدوات لدور الحضانات المستهدفة فى محافظة القليوبية بنهاية العام الأول من المشروع بالإضافة إلى تنمية قدرات عدد 200 معلمة من معلمات رياض الأطفال بالحضانات المستهدفة وتدريبهن على طرق وأساليب التعلم والتربية الحديثة، وفقاً لمعايير الجودة القومية والدولية التى تؤدى للنمو الجسدى والعقلى والنفسى السليم للطفل، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية والدعم الفني، وذلك بنهاية فترة المشروع والمساهمة فى تحسين المستوى التعليمى والتربوى والبدنى والنفسى والمهارى لعدد 3000 طفل متردد على دور الحضانات المستهدفة من تدشين المشروع بمحافظة القليوبية،

كما يهدف المشروع إلى المساهمة فى تحسين مستوى الوعى والتعليم لعدد 3000 شخص من أولياء أمور الأطفال الملتحقين بدور الحضانات المستهدفة من خلال تنظيم برنامج محو الأمية، وأنشطة توعوية بأهمية هذه المرحلة فى بناء شخصية الأطفال وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية لهم.

وأكد المحافظ، أن المحافظة ستولى إهتماما بالغا بالمشروع خلال الفترة القادمة بإعتباره مهمة قومية لأنه يتعلق بمستقبل أطفال المحافظة، خاصة وأن عمل هذا المشروع هو استثمار فى مستقبل أولادنا لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم لخلق أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال مشروع متكامل يهتم بالنشء وأولياء الأمور والمعلمات فى ذات الوقت.

وأكد مجدى حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن عدد قاعات الحضانات المستهدفة كمرحلة أولى 50 قاعة تابعة لعدد 16 جمعية تابعة لإدارة التضامن الاجتماعى ( بشبين القناطر – والقناطر الخيرية ) الفترة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع : تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر من 26/8/2018 إلى 31/12/2020 بإجمالى 2 مليون جنيه و 108 ألف جنيه، كما يتضمن المشروع رفع كفاءة 50 معلمة بالحضانات المستهدفة كمرحلة أولى ورفع كفاءة 22 مديرة بالحضانات المستهدفة كمرحلة أولى وتمكين مجالس إدارات الجمعيات التابع لها الحضانات، كمرحلة أولى وتوعية أولياء أمور الأطفال الملتحقين بالحضانات المستهدفة كمرحلة أولى.