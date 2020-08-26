تسليم مشروع تطوير معمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء بالفيوم للجنة التعليم العالى

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور محمد عيسى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الأربعاء فعاليات تسليم مشروع تطوير معمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء وتأهيله للاعتماد من لجنة وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى والتى تشكلت من الدكتور محمود وفيق مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى والدكتور فرحات سعد استشارى بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى وذلك بحضور الدكتور منى الخشاب عميد كلية الزراعة والدكتور شريف العطار القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والدكتور محمود على عبد الفتاح مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة والدكتور مكرم أحمد مدير معمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء

رحب الدكتور محمد عيسى بأعضاء اللجنة فى رحاب جامعة الفيوم وأشاد بالجهود التى تبذلها وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى فى دعم المعامل الخاصة بالمؤسسات التعليمية المختلفة مؤكدًا أن الفضل يعود لها فى فكرة اعتماد المعامل من خلال إنشاء البنية التحتية لها وإمدادها بالأجهزة والمعدات الخاصة بها وصيانتها أيضًا.

كما عبَّر عن دعم الجامعة فى استكمال كافة التجهيزات الخاصة بمعمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء بكلية الزراعة لاعتماده.

وأشارت الدكتورة منى الخشاب إلى أن المشروع يهدف إلى دعم وتأهيل المعمل على معطيات المواصفة القياسية 2007 – 17025 ، وإعداد الكوادر المدربة فنيًا وتقنيًا على أحدث الأجهزة العلمية، وتدعيم التعليم والبحث العلمى للمؤسسة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما أكدت أنه تم تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة العلمية فى مجال تحليل ملوثات البيئة والغذاء بميزانية تبلغ حوالى 1500000 بالإضافة إلى أنه تم اعتماد اللائحة المالية والإدارية من وزارة التعليم العالى ووزارة المالية.

وأكد الدكتور محمود وفيق على أن الهدف من الزيارة هو استلام معمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء والذى تم تمويله من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى والاطلاع على المعمل وإمكانياته والأجهزة الموجودة به والتعرف على جميع أنشطة المعمل ومتابعة المشروعات السابقة بالكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام والممولة من وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

وفى ختام الزيارة قام أعضاء اللجنة بتفقد معمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء بمرافقة الدكتور ومكرم أحمد مدير المعمل.