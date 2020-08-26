ترامب يعلن إرسال قوات حفظ الأمن والحرس الوطني إلى كينوشا لفرض القانون

كتب محمد سعودي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته لن تقف مع عمليات النهب والحرق العمد التي تحدث في شوارع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيرسل سلطان إنفاذ القانون والحرس الوطني كينوشا لاستعاد النظام هناك.

وقال دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء الأربعاء :"لن نقف مع النهب والحرق العمد والعنف وانعدام القانون في الشوارع الأمريكية"، مشيرا إلى أن "الحاكم إيفرز الذي وافق على قبول المساعدة الفيدرالية (يجب على بورتلاند أن تفعل الشيء نفسه!)، لافتا في تغريدة أخرى إلى أنه "سأرسل اليوم سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والحرس الوطني إلى كينوشا، ويسكونسن لاستعادة القانون والنظام".



ترامب عبر تويتر

على صعيد آخر، طالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حاكم ولاية ويسكونسن الديمقراطي توني إيفرز، باستدعاء الحرس الوطني في الولاية للتعامل مع الاحتجاجات المستمرة وحالة الفوضى والدمار في مدن وشوارع الولاية، وغرد ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " يجب على الحاكم استدعاء الحرس الوطني في ويسكونسن. الحرس الوطني جاهز وراغب وأكثر من قادر على إنهاء المشكلة بسرعة".

وكان قد أعلن حاكم ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، حالة الطوارئ فى الولاية على خلفية الاضطرابات المستمرة التى تشهدها الولاية، على خلفية إطلاق الشرطة النار على رجل أسمر البشرة فى مدينة كينوشا.

ووقع إيفرز، الثلاثاء، على مرسوم ينص على إعلان حالة الطوارئ بالولاية فى ظل الاضطرابات والاحتجاجات المستمرة فى أنحاء مختلفة بويسكونسن، ويقضى المرسوم بتوسيع وجود قوات الحرس الوطنى لمواجهة الاضطرابات وضمان حماية البنية التحتية والمواقع الثقافية، وأمر حاكم الولاية برفع عدد عناصرهم المنتشرين فى الشوارع إلى 250 شخصا.

واندلعت اشتباكات مسلحة فى شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية فى وقت مبكر اليوم الأربعاء فى اضطرابات لليلة الثالثة على التوالى بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود، فيما أفادت تقارير، مقتل شخص بالرصاص وإصابة آخرين بجروح، في مدينة كينوشا الأمريكة حيث وقعت مواجهات خلال تظاهرة بعد إطلاق الشرطة النار على جايكوب بليك وهو رجل أميركي من أصل إفريقي، وإصابته بجروح خطرة.