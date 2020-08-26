ترامب يطالب حاكم ويسكونسن باستدعاء الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات

كتب محمد شعلان

طالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حاكم ولاية ويسكونسن الديمقراطي توني إيفرز، باستدعاء الحرس الوطني في الولاية للتعامل مع الاحتجاجات المستمرة وحالة الفوضى والدمار في مدن وشوارع الولاية، وغرد ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " يجب على الحاكم استدعاء الحرس الوطني في ويسكونسن. الحرس الوطني جاهز وراغب وأكثر من قادر على إنهاء المشكلة بسرعة".



ترامب على تويتر

وكان قد أعلن حاكم ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، حالة الطوارئ فى الولاية على خلفية الاضطرابات المستمرة التى تشهدها الولاية، على خلفية إطلاق الشرطة النار على رجل أسمر البشرة فى مدينة كينوشا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم وقع إيفرز، أمس الثلاثاء، على مرسوم ينص على إعلان حالة الطوارئ بالولاية فى ظل الاضطرابات والاحتجاجات المستمرة فى أنحاء مختلفة بويسكونسن.

ويقضى المرسوم بتوسيع وجود قوات الحرس الوطنى لمواجهة الاضطرابات وضمان حماية البنية التحتية والمواقع الثقافية، وأمر حاكم الولاية برفع عدد عناصرهم المنتشرين فى الشوارع إلى 250 شخصا.

واندلعت اشتباكات مسلحة فى شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية فى وقت مبكر اليوم الأربعاء فى اضطرابات لليلة الثالثة على التوالى بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن سلطات إنفاذ القانون أن ثلاثة أشخاص أصيبوا فى الاشتباكات الأخيرة أحدهم بإصابات تفضى للوفاة.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعى اشتباكا بين مدنيين وفيه عدة أشخاص يهرعون صوب رجل مسلح طُرح أرضا على ما يبدو. وظهر المسلح فى المقطع وهو يطلق النار على من يهرولون نحوه وسقط أحدهم أرضا فيما سُمع دوى طلقات نارية أخرى.

وظهر فى مقطع آخر على وسائل التواصل رجل أصيب بجرح بالغ فى ذراعه وهو جالس أرضا وبرفقته آخر يحمل بندقية بينما كانت الشرطة تقترب.