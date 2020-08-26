اليوم السابع
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تراجع معدلات تشغيل مصافى التكرير العالمية 7.1% الربع الثانى 2020

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:45 م
تراجع معدلات تشغيل مصافى التكرير العالمية 7.1% الربع الثانى 2020 نفط
كتبت - مروة الغول

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تراجعت معدلات تشغيل مصافي النفط التكرير العالمية خلال الربع الثاني من عام 2020 بنحو 7.1% مقارنة بالربع السابق لتصل إلي 72.1% وهو مستوى منخفض بنحو 10.1% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقا لدراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط. 
 
وأوضحت الدراسة أنه فيما يتعلق بكميات المنتجات النفطية المكررة من المصافي العالمية فقد انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2020 بشكل حاد بلغ نحو 7.2 مليون برميل يوميا مقارتة بالربع السابق لتصل إلى 70.3 مليون برميل يوميا منخفضة بنحو 8.9 مليون برميل يوميا على أساس سنوى.
 
 
 

النفط

صناعة التكرير العالمية

مصافي التكرير

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