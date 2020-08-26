تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها التأمين

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% خاسراً 19.42 نقطة ليصل إلى مستوى 9889.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.8 مليون سهم بقيمة 148.7 مليون ريال عبر تنفيذ 3143 صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقر سهمين، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاعي النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، 0.05% على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.14%.

وكانت شركة صناعات قطر، قد أعلنت عن عقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية إلكترونياً باستخدام تطبيق "Zoom"، وذلك يوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد العصر بتوقيت الدوحة، وامتثالاً للتعليمات الصادرة عن دولة قطر بشأن منع كافة أشكال التجمع، وفي ظل الجهود المبذولة لاحتواء انتشار جائحة كورونا، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً للحصول على موافقة المساهمين على شراء حصة تبلغ نسبتها 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو). بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إدراج بنود أخرى على جدول أعمال الاجتماع سيلي بيانها.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعات قطر قد نشرت بياناً صحفياً في 23 أغسطس 2020 بشأن مقترح مجلس إدارتها لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقة مساهمي الشركة على شراء حصة تبلغ نسبتها 25% في قافكو ومسائل أخرى، وتم التطرق خلاله بالتفصيل إلى جميع الجوانب ذات الصلة ببنود جدول الأعمال.