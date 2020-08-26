وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية - بنسبة 0.2% مع توجه أنظار المستثمرين إلى الكلمة المقرر أن يلقيها جيروم باول غدًا الخميس، لمعرفة المزيد حول صحة الاقتصاد الأمريكي بعد الأضرار التي تسببت بها جائحة كورونا وتوجهات البنك المركزي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد أخر، يشعر المستثمرون بتفاؤل بعد تأكيد مسؤولي التجارة في الولايات المتحدة والصين التزامهم باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يسهم في رفع الضغط عن الأصول الخطرة.

وحول المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 26.33 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 922.99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6% إلى 2178.14 دولار.