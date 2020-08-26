تدمير واجهة مسجد أثرى فى جنوب أفريقيا بعد اندلاع حريق داخله.. فيديو

كتب محمد شعلان

اندلع حريق ضخم في مسجد أثري في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، يدعى "مسجد الجمعة"، يعد أحد أكبر المساجد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وألحق أيضاً أضراراً بثلاثة مبان مجاورة تقع في الحي التجاري بوسط المدينة، وعرضت صحيفة الاندبندنت البريطانية فيديو لواجهة المسجد بعد تعرضها للحريق وتعرضت للتدمير من آثار الحريق وتحتاج إلى إعادة ترميم تتناسب مع تاريخها الأثري.

اندلع حريق ضخم بمسجد أثري في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا#اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) August 25, 2020

كان قد اندلع حريق ضخم في مسجد أثري في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، كما أعلنت فرق الإطفاء ومسؤولون مسلمون في المدينة المطلّة على المحيط الهادئ.



تدمير واجهة مسجد اثرى فى جنوب افريقيا

وقال المتحدث باسم فرق الإنقاذ روبرت ماكنزي لوكالة فرانس برس إنّ الحريق اندلع في "مسجد الجمعة"؛ أحد أكبر المساجد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وألحق أيضاً أضراراً بثلاثة مبان مجاورة تقع في الحي التجاري بوسط المدينة.

وأضاف أنّ عناصر فرق الإطفاء تمكنّوا من السيطرة على الحريق في غضون ساعتين، قبل أن تصل نيرانه إلى قاعة الصلاة الواقعة في الطابق الأرضي من المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على موقع تويتر حشوداً من الناس تتفرّج على ألسنة اللهب وهي تلتهم الطابق العلوي من المسجد.

ولم يتّضح في الحال سبب اندلاع الحريق، لكنّ فيصل سليمان، رئيس الشبكة الإسلامية لجنوب إفريقيا (سامنت)، رجّح أن يكون الحريق قد اندلع نتيجة احتكاك كهربائي في واحدة من الشقق السبع الموجودة فوق المسجد والمخصصة لإقامة العاملين فيه وعائلاتهم.

وقال سليمان لوكالة فرانس برس "نظنّ أنّه (الحريق) عرضي وليس جنائياً".

وأجلي جميع العاملين في المسجد وعائلاتهم قبل أن تستعر النيران، الأمر الذي حال دون إصابة أيّ منهم بأذى.

وبنى مسجد الجمعة قبل 139 عاماً في شارع غراي، هو أحد المعالم البارزة في ديربان ومكان عبادة شهير يمكن أن يستوعب 7000 مصل.