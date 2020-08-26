تداول 120 ألف طن و 1782 حاوية و10837 شاحنة عامة في ميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل، اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 73 سفينة، ووصلت 14 سفينة، وغادرت 17 سفينة.

وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة فى الشحن والتفريغ 29 سفينة منهم 4 سفن حاويات، و 6 سفن بترول ، و16 سفينة بضائع عامة، يجرى تفريغها، كما يتواجد بالمخطاف الداخلى 3 سفن تفرغ 161 ألف طن ملح وفحم،وتواجد بالمخطاف الخارجى 20 سفينة جاهز منهم للدخول 8 سفن يجرى دخولهم طبقاً لأولويات التراكى، هذا وقد تم دخول وخروج 10837 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 84 ألف طن ، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 36 ألف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 429 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 1352 حاوية.

وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج ، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان ، وتسريع معدلات الشحن والتفريغ .