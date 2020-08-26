تخريج أول دفعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

إعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى الفرقة الرابعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 99% وأعرب عن سعادته بتخريج أول دفعة بالكلية متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم العملية.

وأعلنت الدكتورة هيام عياد عميد الكلية أن إجمالى عدد طلاب الفرقة الرابعة 208 طالب وطالبة بأقسام الكلية الأربعة قسم المختبرات الطبيه، علوم الأشعة، تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية، وتكنولوجيا الاستعاضة الصناعية اللأسنان، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 194.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قد إعتمد نتيجة بكالوريوس كلية التربية بشبين الكوم، وذلك لدور مايو 2020 بنسبة نجاح 88,32%.

وأعلن الدكتور صبحي شرف عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة اللغة العربية بلغت 75%، وبلغت نسبة النجاح في قسم اللغة الإنجليزية 92,79، وبلغت نسبة النجاح في قسم اللغة الفرنسية 95,29%، وبلغ نتيجة قسم التاريخ 85,26%.

وأضاف عميد كلية التربية، أن نسبة نجاح قسم الجغرافيا 89,77%، وقسم الرياضيات 80,36%، فيما بلغت نسبة النجاح في قسم البيولوجى88,46%، وبلغ قسم الكيمياء 85,20%، أما قسم الفيزياء 83,65%.

وبلغت نسب النجاح بالتعليم الأساسي شعبة اللغة العربية 77,19%، وفِي الغة الإنجليزية 86,67%، ومواد اجتماعية 96,91%، والرياضيات 66,67%، وقسم العلوم 86,53%، وفى الطفولة بلغت 94,15%، وقسم الزراعي 77,42%. كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة بكالوريوس الهندسة الإلكترونية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 71،7 %

وأعلن الدكتور أيمن السيد عميره عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية 85،71%قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم 92،74% وقسم هندسة وعلوم الحاسبات 86،36%