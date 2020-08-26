تحريات المباحث: شائعات وراء إلقاء شاب ابن عمه من الطابق الثامن بالهرم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث، في واقعة إلقاء شاب ابن عمه من الطابق الثامن، مما أسفر عن مصرعه بالهرم، أن المتهم عاتب المجنى عليه، على إطلاقه شائعات تمس سمعة شقيقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفع المتهم لارتكاب الجريمة، وإلقائه من الطابق الثامن ليلقى مصرعه في الحال.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، فتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سقوط عامل من الطابق الثامن، مما أسفر عن مصرعه، انتقل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء المعاينة، ومناظرة الجثة، والتحريات، أن المجنى عليه يقيم بصحبة ابن عمه بعقار سكنى، ونشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب إطلاق المجنى عليه شائعات تمس من سمعة شقيقة المتهم، مما دفع الجانى لإلقاء ابن عمه من الطابق الثامن، ليلقى مصرعه على الفور.

تمكن الرائدان محمد طارق ومحمد سعودى، معاونا مباحث قسم الهرم، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف عن تفاصيل ارتكابها أمام المقدم محمد الصغير مفتش مباحث الهرم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحاله العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، إلى النيابة التي باشرت التحقيق.