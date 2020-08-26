تجهيز 75 مسجدا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة صلاة الجمعة من المساجد وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأوقاف ومديرية الصحة ومديرية الأمن.

وأضاف محافظ جنوب سيناء ، فى بيان له ،أن عدد المساجد التي تستقبل المصلين لإقامة شعائر الجمعة المقبلة على مستوى كافة مدن المحافظة بلغت 75 مسجدًا كمرحلة أولى، وفي حالة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا سيجري فتح جميع المساجد بعد توجيهات وزارة الأوقاف

ومن جانبه أكد الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف،أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، مع تطبيق الضوابط الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وقال وكيل وزارة الأوقاف إنه جرى الانتهاء من تعقيم وتطهير المساجد التي جرى تخصيصها لأداء صلاة الجمعة ووضع علامات التباعد وملصقات للتوعية وتوضيح الضوابط الشروط التي يجب اتباعها قبل وبعد الصلاة

وأوضح أنه جرى التأكيد على أئمة المساجد بمتابعة التزام المصليين بالتعليمات الخاصة بدخول المسج من ارتداء الكمامة وإحضار المصلاة الشخصية والالتزام بالتباعد