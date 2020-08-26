تجديد حبس 4 متهمين قتلوا شقيقين ومثلا بجثثهما فى منشأة ناصر

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شقيقين والتمثيل بجثثهما في في منطقة الحصري بمنشأة ناصر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن "إكرامى أ"، سبق وتشاجر مع شاب منذ 5 أعوام وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها قطع في أصابع يده اليسرى وتم سجنه 5 أعوام وعقب خروجه من السجن تربص به 4 متهمين من عائلة الشاب وأطلقوا عليه الأعيرة النارية في الشارع وعندما تدخل شقيقه أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية تم نقله إلى المستشفى على إثرها وتوفى عقب ذلك.

وتبين أن المتهمين عقب قتل المتوفى الأول مثلوا بجثته ومزقوه بالأسلحة البيضاء، وتم تتبعهم وضبطهم جميعًا، واعترفوا بارتكاب الواقعة ثأرًا.

وعقب دفن المتوفى الأول تجمع أهاليه وأصدقائه أمام قشم شرطة منشأة ناصر وتظاهروا أمامه وتم ضبط 36 متهمًا بالتعدي على منشأة عسكرية وجارٍ فحصهم جميعًا، حيث تبين أن بعضهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية.

تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر، بلاغًا يفيد فيه بمقتل "إكرامى أ ح"، يبلغ من العمر 43 سنة، خراط، "محمد أ ح"، بعدة طعنات، وأعيرة نارية، على يد مجموعة من الشباب التابعة لعائلة «شكمان»، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.