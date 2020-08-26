تجديد حبس المتهمة باختطاف طليقها لمساومته على دفع مبلغ مالى بقليوب 45 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار تامر حجازي، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، تجديد حبس متهمة قامت باختطاف طليقها بمعاونة أربعة مسلحين واحتجازه بشقة ومساومة أهليته على دفع مبالغ مالية لإطلاق سراحه، 45 يوما.

وكانت مباحث قليوب قد تلقت بلاغ من شقيقة المجني عليه لتغيبه عن مسكنه عدة أيام واختفائه وعدم رده على هاتفه المحمول، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن "طليقته" وراء اختفائه.

وأسفرت التحريات عن قيام المتهمة بالاتفاق مع مجموعة من المسجلين لتنفيذ مخططها الإجرامي باختطاف المجني عليه، وسرقة سيارته الخاصة واحتجازه لمساومة أهليته انتقاما منه بعد أن قام بتطليقها.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وبرفقتهم المجني عليه داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة إمبابة مكبلا بالسلاسل الحديدية، وأقر المتهمون بارتكابهم الواقعة والإرشاد عن مكان تواجد سيارة المجني عليه.