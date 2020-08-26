تجديد حبس الأب المتهم بضرب ابنه المعاق حتى الموت فى مدينة نصر 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس الأب المتهم بضرب ابنه حتى الموت 15 يوما على ذمة التحقيق، كشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر، عن تفاصيل واقعة وفاة طفل معاق على يد والده بعدما تعدى عليه بالضرب، حيث اعترف المتهم في التحقيقات بأنه صفع ابنه على وجهه بسبب صراخه المستمر وشكوى الجيران منه.

وأضاف الأب المتهم أنه لم يقصد قتل ابنه ولكنه كان يحاول تأديبه، مشيرا الى أنه كان يضطر إلى تركه بمفرده في الشقة بسبب الذهاب إلى عمله، حيث غادرت زوجته المنزل وتركت له ابنهما المعاق الذى يحتاج الى تعامل خاص ولكنه لم يستطع التفرغ له بسبب ظروف عمله.

وأنكر المتهم في بداية التحقيق ارتكابه للواقعة وادعى أن ابنه سقط على الأرض بسبب ظروفه الصحية كونه معاقا ذهنيا مما أدى لوفاته، وبانتقال النيابة لمناظرة جثة الطفل تبين وجود آثار ضرب على جثته.

وقال الأب المتهم بضرب ابنه حتى الموت بمدينة نصر، إنه متزوج ولديه 3 أطفال منهم المجنى عليه وهو مصاب بإعاقة ذهنية منذ طفولته .

وأضاف المتهم أنه في الفترة الأخيرة، حدث خلاف بينه وبين زوجته تركت على أثره المنزل وأخذت معها طفلين وذهبت الى منزل والدها، وتركت الطفل المعاق في الشقة ، مشيرا الى أنه كان يترك ابنه في الشقة بمفرده للذهاب إلى عمله كل يوم ويضع له الطعام والشراب.

وقال المتهم إن جيرانه شكت له من صراخ ابنه المستمر، مما دفعه لمحاولة تأديبه بصفعه على وجهه فسقط على الأرض، لتأمر نيابة أول مدينة نصر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بوفاة طفل يبلغ من العمر 15 سنة داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه طفل معاق ذهنيا، وبمناظرة جثته تبين وجود آثار ضرب عليه، حيث كشفت التحريات أن والده اعتدى عليه بالضرب بهدف تأديبه فتوفى، وتم القبض على والد الطفل وإحالته لنيابة أول مدينة نصر لمباشرة التحقيق.