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تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-8-2020 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:22 ص
تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-8-2020 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 26-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى ، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى  18.69 جنيه للشراء و18.87 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.73 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.69 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.71 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.86 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.68 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.67 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.68 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.


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