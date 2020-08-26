تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. والأسواق الإماراتية تخسر 4.3 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.67% خاسراً 15.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2288.93 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 770 مليون درهم ليغلق عند مستوى 318.65 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.63% خاسراً 28.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4529.785 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 676.097 مليار درهم، كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.05% خاسراً 0.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1373.11 نقطة، وسيطر اللون الأحمر على بورصة قطر.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.21% رابحاً 16.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7955.04 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.48% رابحاً 17.86 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.960 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% خاسراً 15.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2288.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 224.2 مليون سهم محققة ما قيمته 281.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4831 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.72%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والسلع بنسبة 2.61%، 1.06%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.44%، فيما تراجع 20 سهماً على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8 ملايين ورقة بقيمة 89.9 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.33%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسراً 0.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1373.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة مليون درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.21% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.41%، مجموعة ترافكو بنسبة 1.06%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.6%، كما تراجعت أسهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.36%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.63%.

فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.78% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.52%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.12% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% خاسراً 10.19 نقطة ليغلق عند مستوى 9898.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 218.3 مليون سهم بقيمة 430 مليون ريال عبر تنفيذ 8824 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 13 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.15%، 0.05% على التوالي، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.63% خاسراً 28.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4529.785 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 676.097 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 90.8 مليون سهم، بقيمة 340.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 2348 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.56%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.29%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 1.81، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 0.85%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 3.72%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 83.7 مليون درهم.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحاً 20.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5268.56 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% رابحاً 22.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5828.34 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% رابحاً 15.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4159.92 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحاً 13.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4168.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 204 مليون سهم بقيمة 31.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9184 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.28%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.08%، 0.11%، على التوالي.

وجاء سهم شركة أسمنت الهلال على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.38%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 9.57%، ثم سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 7.48%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتامين التكافلي القابضة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.18% ثم سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 5.89%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 4.99%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.48% رابحاً 17.86 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.960 نقطة، وبلغ حجم التداول 47.2 مليون سهم بقيمة 9 ملايين ريال عبر تنفيذ 593 صفقة لعدد 40 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 6.50%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 4%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 3.03%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 3.65%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 2.82%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 2.59%، فيما تصدر سهم "بنك عمان العربي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 7.3 مليون ريال عماني.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% رابحاً 16.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7955.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% خاسراً 13.36 نقطة ليغلق عند مستوى 8716.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 388.7 مليون سهم بقيمة 9.5 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.48%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.33%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.21%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.81%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.26%، 0.22%، على التوالي.

وقفز 117 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنابيب" بنسبة 10%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 9.94%، فيما تراجع 66 سهماً على رأسها سهم "البلاد" بنسبة 3.30%، ثم سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 2.53%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم "بوبا العربية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 511.8 مليون ريال سعودي.