اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بيان لـ "التعليم" يعلن إيقاف التعامل مع مدرسة مدينتى المتكاملة المتميزة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:00 م
بيان لـ "التعليم" يعلن إيقاف التعامل مع مدرسة مدينتى المتكاملة المتميزة وزارة التربية والتعليم
كنب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لإبقاف التعامل مع مدرسة مدينتى المتكاملة المتميزة سواء بقبول طلبة أو نقل أو تحويل.

وأكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية حرر عقد حق انتفاع مدته 30 عاما بين الصندوق وإحدى الشركات الأخرى، رغبة فى إدخال مدرسة مدينتى فى المنظومة التعليمية للارتقاء بالمستوى التعليمى المصرى، لافتة إلى أن المدرسة تم تسليمها عام 2019، إلى الشركة عبارة عن مبانى مجهزة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة والمعايير المحددة للانشاءات بالفرش والتجهيزات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.

وأشارت المصادر إلى أن العقد الذى تم توقيعه بين الشركة والصندوق، أكد على تشغيل المدرسة بأنظمه تعليميهع مختلفة " مصرى وأمريكى وبريطانى والمانى وفرنسى وكنددى" لتحقيق أقصى عوائد استثمارية للمشروع، على أن تسدد الشركة مقابل حق الانتفاع فى شهر يناير من كل عام دراسى.


 

received_238501824009765
 


 


التربية والتعليم

مدرسة مدينتى المتكاملة

وقف قبول الطلاب بمدرسة مدينتي المتكاملة

اخبار مصر

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة