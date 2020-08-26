بيان لـ "التعليم" يعلن إيقاف التعامل مع مدرسة مدينتى المتكاملة المتميزة

كنب محمود طه حسين

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لإبقاف التعامل مع مدرسة مدينتى المتكاملة المتميزة سواء بقبول طلبة أو نقل أو تحويل.



وأكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية حرر عقد حق انتفاع مدته 30 عاما بين الصندوق وإحدى الشركات الأخرى، رغبة فى إدخال مدرسة مدينتى فى المنظومة التعليمية للارتقاء بالمستوى التعليمى المصرى، لافتة إلى أن المدرسة تم تسليمها عام 2019، إلى الشركة عبارة عن مبانى مجهزة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة والمعايير المحددة للانشاءات بالفرش والتجهيزات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.



وأشارت المصادر إلى أن العقد الذى تم توقيعه بين الشركة والصندوق، أكد على تشغيل المدرسة بأنظمه تعليميهع مختلفة " مصرى وأمريكى وبريطانى والمانى وفرنسى وكنددى" لتحقيق أقصى عوائد استثمارية للمشروع، على أن تسدد الشركة مقابل حق الانتفاع فى شهر يناير من كل عام دراسى.













