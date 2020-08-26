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بومبيو يجرى محادثات مع وزير الخارجية الإماراتى خلال زيارته لأبو ظبى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:08 م
بومبيو يجرى محادثات مع وزير الخارجية الإماراتى خلال زيارته لأبو ظبى بومبيو
كتب أحمد عرفة

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، محادثات في الإمارات مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني للبلاد، طحنون بن زايد، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، أن الطرفين بحثا خلال المحادثات القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ووحدة منطقة الخليج ونفوذ إيران الخبيث في المنطقة.

 

ويقوم مايك بومبيو بجولة خارجية بدأت من إسرائيل التي زار بعدها كلا من السودان والبحرين ليصل الأربعاء إلى الإمارات، وذلك في الوقت الذي كثفت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهودها لدفع مجموعة من الدول العربية إلى توقيع اتفاقات سلام مع الجانب الإسرائيلي.


بومبيو

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عبد الله بن زايد آل نهيان

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