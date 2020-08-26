اليوم السابع
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بومبيو: بحثت فى البحرين مواجهة نفوذ إيران "الخبيث" بالمنطقة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:31 م
بومبيو: بحثت فى البحرين مواجهة نفوذ إيران "الخبيث" بالمنطقة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أنه بحث خلال زيارته للبحرين مواجهة نفوذ إيران "الخبيث" في المنطقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل إلى البحرين، أمس الثلاثاء، في إطار جولة بالشرق الأوسط، حيث بدأت هذه الجولة بزيارة تل أبيب ومنها وصل إلى السودان، قبل أن يصل إلى البحرين. 

ويعقد وزير الخارجية الامريكى، مباحثات مع القادة فى البحرين، حول مختلف القضايا فى الشرق الأوسط، ومن  المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي، الإمارات في ختام جولته الشرق أوسطية.

 

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