اليوم السابع
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بوريس جونسون يتفقد إجراءات مدرسة ثانوية لإعادة الطلاب بأمان لمواصلة تعليمهم

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:45 م
بوريس جونسون يتفقد إجراءات مدرسة ثانوية لإعادة الطلاب بأمان لمواصلة تعليمهم بوريس جونسون
ريهام عبد الله

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زار بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مدرسة ثانوية ليسيسترشاير، اليوم الأربعاء، للوقوف على استعدادتها بعد إعادة الطلاب إلى المدارس هذا الفصل الدراسى بأمان لمواصلة تعليمهم.
 
وقال بوريس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"قمت اليوم بزيارة مدرسة كاسل روك الثانوية في ليسيسترشاير، لأرى كيف يعيدون الطلاب إلى المدرسة بأمان في هذا الفصل الدراسي، من الأهمية بمكان إعادة الأطفال إلى المدرسة، حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم".
 
بوريس جونسون يتفقد مدرسة ثانوية
بوريس جونسون يتفقد مدرسة ثانوية

بوريس جونسون
بوريس جونسون
 
ومن جهة أخرى تزايد عدد المدارس والجامعات في بريطانيا التي تتحدى قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وتطلب من الطلبة في المراحل المتقدمة ضرورة ارتداء الكمامات في الممرات والمناطق العامة.

وكانت النصيحة الرسمية من الحكومة هي عدم ارتداء غطاء الوجه في المدارس لكن أحد مؤسسي مجموعة كبيرة من 52 مدرسة طلب من الإدارة تحديد الألوان الخاصة بالكمامات لكل سنة دراسية.

وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إن عمدة لندن صديق خان والذي يقود الدعوات الخاصة بفرض الكمامات في المواصلات العامة يقوم بدراسة الأمر وفي إتجاه لدعم إرتداء الكمامات للطلبة في المراحل الدراسية المتقدمة حيث يجب عليهم التباعد بشكل مناسب.

وكانت الوزيرة السابقة للتعليم في حكومة المحافظين جستين جرينينج، قد أشارت إلى أن غطاء الوجه "يجب دراسته" لتحديد إذا ما كان سيساعد في حماية الأطفال على العودة للدراسة الأسبوع القادم.

وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء لتغيير موقف الحكومة، ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزيرة التعليم في حكومة نيكولا سترجين في إسكتلندا إنه من بداية العام الدارسي الإثنين القادم سيكون على قائمة المتطلبات الإجبارية بالمدارس إرتداء الكمامات خلال تحرك الطلبة في الممرات والأماكن المغلقة التي يتواجد فيها أكثر من شخص.  


بوريس جونسون

بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

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