بلغاريا تمدد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا لنهاية سبتمبر المقبل

صوفيا(أ ش أ)

أعلنت الحكومة البلغارية تمديد حالة الطوارئ بسبب فيروس (كورونا) حتى نهاية سبتمبر المقبل، وأوضحت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة جاء وفقًا لمقترح قدمه وزير الصحة البلغارى كوستدين أنجيلوف، خلال الاجتماع الدوري الأخير لمجلس الوزراء والذي عُقد بتقنية الفيديو كونفرانس.

ونفى أنجيلوف صحة الأنباء المتداولة حول أن الكمامات ستكون إلزامية في الأماكن المفتوحة، مؤكدًا أن في هذه المرحلة لا توجد أي إجراءات تقييدية جديدة للمواطنين في التعامل مع فيروس (كورونا).

وسجلت بلغاريا 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 15 ألفا و589 حالة، وذكرت البوابة الموحدة للمعلومات في بلغاريا، حسب ما نقلته وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا 9 وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 572 شخصا.