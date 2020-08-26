وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات التي تتلقي العلاج في المستشفيات، ليصبح الآن 715 شخصا، 64 منهم في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة.
ومن المقرر أن يقترح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف في اجتماع لمجلس الوزراء /اليوم/ تمديد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا حتى نهاية سبتمبر المقبل.