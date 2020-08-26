صوفيا (أ ش أ)

سجلت بلغاريا 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 15 ألفا و589 حالة، وذكرت البوابة الموحدة للمعلومات في بلغاريا، حسب ما نقلته وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا 9 وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 572 شخصا.