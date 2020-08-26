بلجيكا تسمح بعدم ارتداء الكمامة بشرط تقديم تقرير طبى بوجود إعاقة

كتب : أحمد علوى

فرضت الحكومة البلجيكية ارتداء الكمامة في المتاجر والأماكن المزدحمة، بينما وضعت استثناء للأشخاص غير القادرين على ارتدائه بسبب الإعاقة بشرط إظهار شهادة طبية تثبت ذلك، وبالتالي ارتداء الكمامة ليس إلزامياً على الجميع في بلجيكا، ونُشر القرار الوزاري في المرصد البلجيكي "مونيتور بيلج".

وتحدد المادة المنشورة في "مونيتور بيلج" الأشخاص الذين لا يستطيعون ارتداء القناع أو بدائل النسيج أو درع الوجه بسبب حالة إعاقة مصدق عليها بشهادة طبية، لا يلتزمون بأحكام المرسوم المتعلق بالالتزام بارتداء القناع.