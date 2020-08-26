وحول تقارير بشأن تخطيط تايوان لإنشاء مكتب تمثيلي جديد في "إيكس أون بروفانس" في جنوب فرنسا، قال تشاو لي جيان "لا يوجد في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين".



وأشار إلى أن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال الاتصالات والتبادلات الرسمية بين أي دولة أقامت علاقات دبلوماسية مع تايوان، بما في ذلك إقامة مؤسسات رسمية مشتركة، داعية الجانب الفرنسي إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والتعامل مع القضايا بعناية وبشكل صحيح.