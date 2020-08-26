اليوم السابع
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بريطانيا تسجل 1048 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:39 م
بريطانيا تسجل 1048 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا بريطانيا
كتب ـ أحمد عرفة

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أعلنت بريطانيا، الأربعاء، تسجيل 1048 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة البريطانية ، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1048 حالة لتصل إلى 328846.

 

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا في الأيام الماضية تقلبات محدودة حيث سجلت في البلاد يوم 21 أغسطس 1033، وفي 22 أغسطس 1288، وفي 23 أغسطس 1041، وفي 24 أغسطس 853، وفي 25 أغسطس 1184 كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 16 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41465.

 

 


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