اليوم السابع
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برلين تؤكد المناورات العسكرية فى شرق المتوسط لا تساعد فى خفض التوتر

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:38 م
برلين تؤكد المناورات العسكرية فى شرق المتوسط لا تساعد فى خفض التوتر المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل
كتب أحمد عرفة

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أعلنت ألمانيا أن المناورات العسكرية في شرق المتوسط لا تساعد في خفض التوتر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وفى وقت سابق قالت وزيرة دفاع ألمانيا، أنيجريت كرامب-كارنباور، إن الوضع في المتوسط صعب ومعقد وقابل للانفجار، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، وصفت عزم الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من بلادها بأنه أمر "مؤسف".

وشددت الوزيرة الألمانية، فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية على ضرورة قيام الدول الأوروبية بالمزيد من أجل حماية أمنها، معربة عن أملها فى تحقيق الاستفادة من رئاسة ألمانيا الحالية للاتحاد الأوروبية فى إحراز تقدم فى قضايا الأمن والسياسة الدفاعية.

 


شرق المتوسط

المناورات العسكرية شرق المتوسط

المانيا

ازمة شرق المتوسط

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