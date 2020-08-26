"بايونيرز والقاهرة للإسكان" يعلنان أسباب تأخر إصدار القوائم المالية

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن أسباب تأخر الإعلان عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وذلك نظراً لإجراءات زيادة رأس مال الشركة وقيدها في السجل التجاري بتاريخ 29 يونيو لعام 2020، وإجراءات قيد الزيادة لدى مصر المقاصة وقيدها في البورصة المصرية، وذلك بعد 30 يونيو وبناءً على هذه الزيادة تم تأجيل إصدار القوائم المالية لعمل برأس المال الجديد في إصدار القوائم المالية.

كما أرجعت التأخر إلى عدم عمل الشركة بكامل طاقتها لظروف جائحة كورونا، وسيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال 10 أيام، وضمن بنود جدول أعمال هذا الاجتماع هو اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

كما أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، عن أسباب تأخر إرسال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وهي أولاً تقليل ساعات العمل داخل الشركة، وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، ثانياً وجود أجازات رسمية عديد الفترة الماضية، ثالثاً وجود أكثر من شركة تابعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير، منوهة إلى أنها تتعهد بإرسال القوائم المالية خلال أسبوع.

وفي سياق آخر قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على مد فترة تداول أسهم بنك الاتحاد الوطني – مصر في سوق الصفقات الخاصة (OPR) – أوراق مالية غير مقيدة حتى 24 سبتمبر، وذلك بناء على الطلب الوارد من شركة السمسرة التي تمثل الطرف المشتري لاستكمال الشراء بسعر 9.92 جنيه للسهم.

كما قررت اللجنة، مخاطبة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.