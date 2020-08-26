اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:27 م
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باحثون بمختبر عسكرى بريطانى يعلنون اكتشاف مادة بالمبيدات الحشرية تقتل كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:00 م
باحثون بمختبر عسكرى بريطانى يعلنون اكتشاف مادة بالمبيدات الحشرية تقتل كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أكد باحثون بمختبر عسكري بريطاني، أن مادة بوسائل مضادات للحشرات قادرة على قتل فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، ووصلت الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من 24 مليون اصابة، وتم تسجيل أكثر من 820 ألف حالة وفاة، وكذلك تسجيل أكثر من 16 مليون حالة شفاء من الفيروس. 

وفيما تواصل الجهات الطبية جهودها للتأكد من فعالية اللقاحات الخاصة بالفيروس المستجد، وعلى الرغم من إعلان روسيا عن التوصل إلى أول لقاح فعال لفيروس كورونا إلا أن العديد من خبراء الصحة فى العالم يؤكدون أن هذا اللقاح الروسى يحتاج إلى المزيد من التجارب السريرية من أجل التأكد من فعاليته. 

 

 


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