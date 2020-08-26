انفوجراف.. الحكومة تحذر من تزايد الإصابة بكورونا وتشدد على الإجراءات الاحترازية

كتبت هند مختار

حذرت الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعى اليوم الأربعاء من تزايد أعداد الإصابات بكورونا مؤخرا، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتضمنت تحذيرات الحكومة، بحسب الإنفوجراف التالي على العديد من التحذيرات .



الحكومة تحذر من تزايد الإصابة بكورونا

- أعداد كورونا تتزايد ويجب التشديد فى تطبيق الاجراءات الاحترازية

- التراخي في إرتداء الكمامات بوسائل النقل العامة ينذر بموجة ثانية من الإصابة بالفيروس

- حدوث "موجة ثانية" مرتبط بشعور الناس الزائف بأن الوباء قد انتهى

- توقيع اتفاق بين "فاكسيرا" وشركة صينية في سبتمبر لتصنيع لقاح كورونا