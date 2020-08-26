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انفوجراف.. الحكومة تحذر من تزايد الإصابة بكورونا وتشدد على الإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:20 م
انفوجراف.. الحكومة تحذر من تزايد الإصابة بكورونا وتشدد على الإجراءات الاحترازية
كتبت هند مختار

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حذرت الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعى اليوم الأربعاء من تزايد أعداد الإصابات بكورونا مؤخرا، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتضمنت تحذيرات الحكومة، بحسب الإنفوجراف التالي على العديد من التحذيرات .

الحكومة تحذر من تزايد الإصابة بكورونا
الحكومة تحذر من تزايد الإصابة بكورونا

 

- أعداد كورونا تتزايد ويجب التشديد فى تطبيق الاجراءات الاحترازية

- التراخي في إرتداء الكمامات بوسائل النقل العامة ينذر بموجة ثانية من الإصابة بالفيروس

- حدوث "موجة ثانية" مرتبط بشعور الناس الزائف بأن الوباء قد انتهى

- توقيع اتفاق بين "فاكسيرا" وشركة صينية في سبتمبر لتصنيع لقاح كورونا

 

 


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