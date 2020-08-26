وأوضحت أن العبوة الناسفة مؤشر عليها علم بلون أحمر، وتم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات إزالة الألغام في بداية عمليات التحرير.. لافتة إلى أن سائق السيارة توقف على جانب الطريق العام، بالجزء الترابي يمين الطريق، وترجل من سيارته في هذه المنطقة المحظورة والمؤشرة .. مشيرة إل أن انفجار العبوة أسفر عن إصابة سائق السيارة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فضلا عن وقوع أضرار في السيارة.