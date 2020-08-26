الوطنية للانتخابات تحصر الناخبين المتخلفين عن التصويت لإرسالها لنيابة وتحصيل الغرامة

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة طبقا لصحيح الدستور والقانون بدأت فى حصر أسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مجلس الشيوخ لإحالتهم إلى النيابة العامة تمهيدا لتحصيل غرامة لا تجاوز الـ 500 جنيه من كل ناخب تخلف عن التصويت.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة وجهت وقت دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ عدة رسائل لكافة الناخبين من الشباب والسيدات والمصريين في الخارج وحتى الإعلام لحثهم على أداء واجبهم الوطني والدستوري والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات، وطالبت الهيئة على مدار مراحل العملية الانتخابية في الجولة الأولى لشيوخ ووقت الاقتراع بعدم التقاعس عن المشاركة لما تمثله جريمة في حق الوطن.

وذكر أنه في ذات الوقت وفرت الهيئة كل ما هو كافي للحفاظ على أطراف العملية الانتخابية من جائحة كورونا وتم تعقيم اللجان صباحا ومساء ووفرت كمامات مجانية وألزمت الناخبين بالتباعد الاجتماعي في الصفوف أمام اللجان لحمايتهم، وهو ما لمسه الجميع القاصي قبل الداني.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع وقرر حصر جميع أسماء من تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الشيوخ من واقع كشوف الناخبين الواردة من اللجان الفرعية والعامة والتى ستقوم بإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها حيال المخالفين لنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى بمقتضاها يتم تغريم كل ناخب تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بغير عذر بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.