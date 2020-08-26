كما أدى قسم اليمين، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للخارجية، وسلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيراً للمالية. والدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزيراً للإعلام.. والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي القسم وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني.

كما أدت الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية القسم وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.. والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزيراً للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات. والدكتور سعيد بن محمد الصقري وزيراً للاقتصاد.. وقيس بن محمد بن موسى اليوسـف وزيراً للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار.. وليلى بنت أحمد بن عوض النجـار وزيرة للتنمية الاجتماعية. والدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرأ للعمل.