الورد والقهوة.. تعرف على أحدث اختبار الشم للكشف عن فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

طور طلاب جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، طريقة أقل تقليدية وأكثر استباقية لاحتواء الفيروسات، من خلال اختبار الرائحة للكشف عن كيفية الإصابة بفيروس كورونا.

قال جون هايز ، الأستاذ في قسم علوم الغذاء بالجامعة: "رسالتنا هي ، 'إذا كان لديك فقدان مفاجئ للرائحة ، في حالة عدم وجود تاريخ توضيحي آخر مثل إصابة في الرأس، فإن فرصة إصابتك بالعدوى عالية"، يتعلق الأمر بزيادة الوعي بأن فقدان الرائحة هو أحد الأعراض المبكرة لـ COVID-19."

يخطط الأساتذة بالجامعة وفقا لتقرير موقع " ميديكال"، لإرسال بطاقات بريدية معطرة للخدش والشم إلى الطلاب، ويطلب منهم مراقبة حاسة الشم لديهم، وسيكون هناك تذكيرات أخرى في جميع أنحاء الحرم الجامعي ، مثل ترتيبات الزهور التي تدعو الناس "لشم الورود" قبل دخول قاعة المحاضرات.



القهوة احدث اختبار شم لفيروس كورونا

وفقًا لدانييل ريد ، المديرة المساعدة لمركز مونيل كيميكال سينسيز في فيلادلفيا ، فإن فقدان حاسة الشم هو أحد أفضل وأقدم مؤشرات COVID-19.

وأضافت: "يعاني المزيد من مرضى COVID من فقدان حاسة الشم أكثر من المصابين بالحمى". "ومع ذلك ، غالبًا ما تكون الحمى في المرتبة الأولى في قائمة التحقق من أعراض COVID وتكون حاسة الشم في الأسفل ، مثل فكرة لاحقة. نعتقد أنها يجب أن تكون قريبة أو في الأعلى."

وجدت دراسة حديثة تستند إلى مسح عالمي لـ 25000 مريض أجراه الاتحاد العالمي لأبحاث الحسية الكيميائية أن COVID-19 يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرائحة والطعم أكثر من ارتباطه بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس ، على الرغم من أن الأعراض الأخيرة هي "الأعراض الأساسية حاليًا" أبرزتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ". الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة النظراء.

كما أفاد باحثون في Mayo Clinic في يونيو أن المرضى المصابين بـ COVID-19 كانوا أكثر عرضة بنسبة 27 مرة لفقدان حاسة الشم مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالفيروس ، في حين أن احتمال الإبلاغ عن الحمى و / أو القشعريرة أقل بثلاث مرات، واقترح تحليل آخر للسجلات الطبية أجراه باحثو Mayo أن الفحص الروتيني لهذه التغييرات "يمكن أن يساهم في تحسين اكتشاف الحالات في جائحة COVID-19 المستمرة."

افترض العلماء أن فقدان حاسة الشم ناتج عن تلف الخلايا العصبية الحسية في حاسة الشم، حيث يهاجم فيروس COVID بنشاط الخلايا المجاورة في تجويف الأنف التي تعبر عن ACE2 ، وهو بروتين يعمل كمستقبل للفيروس، وبذلك ، قد تصبح الخلايا الشمية ملتهبة و "مشلولة". وبالتالي ، عدم القدرة المفاجئة على الشم.

دراسات أخرى اقترحت وضع روائح نفاذة مثل العطور أو القهوة لاختبار مدى القدرة على الشم أيضا، يمكن استخدامه كدليل على تشخيص فيروس كورونا.