الوحدة المحلية ببني سويف: غلق 4 محلات خالفت قرارات الحكومة

بني سويف _ فريق المحافظات

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، 4 محلات تجارية متنوعة الأنشطة، لمخالفتها قرارات الحكومة.

وأشار بيان اليوم الأربعاء، إلى أن عيد ذكي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، قاد حملة مسائية لمتابعة التزام الحملات بمواعيد الغلق، برفقة رؤساء المناطق، ورئيس قسم الإشغالات ومسئول رخص المحلات، وتبين وجود أربعة محلات تجارية مفتوحة فتم غلقها، كما تمكنت الحملة من رفع 10حالات إشغال، والتحفظ علي كافة الإشغالات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

غلق محلات مخالفة ببنى سويف

غلق محلات مخالفة ببنى سويف

غلق محلات مخالفة ببنى سويف