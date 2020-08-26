الهيئة الوطنية تكشف غرامة عدم المشاركة بانتخابات الشيوخ.. وإجراءات لحصر المتخلفين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة منذ إنشائها مستقلة، وتنفذ كافة النصوص القانونية سواء إجرائية أو مخالفات انتخابية، موضحاً أنه تم توجيه رسائل لكافة الناخبين من كافة أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ من الشباب والمرأة والمصريين العاملين بالخارج، وحثهم على أداء واجبهم الوطنى والدستورى وعدم التقاعس بكافة وسائل الإعلام.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات تماثل غرامة المرور، مشيراً إلى أن الغرامة متدرجة ولا تتجاوز 500 جنيه وفقا للقانون.



وأشار إلى أنه يتم حاليا إجراء الحصر لمن تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال كشوف الانتخابات، مؤكداً أن النيابة العامة هي الجهة التي ستحدد قيمة غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات.



وذكر أن النيابة العامة هي التي تقيم العذر الذي أحال المواطن عن التصويت في الانتخابات، موضحا أن الغرامة ليست في القانون المصري فقط، وهناك دول كثيرة تطبق الغرامة في حالة التخلف عن الإدلاء بالأصوات.



وأكد أن الهيئة مستقلة وتنفذ نصوص القانون، أما اللجنة العليا للانتخابات كانت مؤقتة، ولم يكن لديها الوقت لتنفيذ هذه الإجراءات.