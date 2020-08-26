النيابه تقرر استدعاء زوج المجنى عليها فى واقعة ذبح سيدة وطفليها بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

قررت النيابة العامة بكفر الدوار، برئاسة المستشار حسام السقا، مدير نيابة قسم كفر الدوار، وإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، ضبط وإحضار " اسلام .م.ف"، زوج المجنى عليها فى واقعة ذبح أسرة كفر الدوار للاستماع إلى أقواله ومناقشته فى ظروف الواقعة.

وقامت النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك، مع تحليل dna للجثث ودماء مسرح الجريمة.

كما قررت النيابة تكليف المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها، وعلاقة الزوج بالواقعة.

وكانت مدينة كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت حادث بشع، حيث عثر الأهالى على جثث ربة منزل وطفليها مذبوحين داخل منزلهم فى ظروف غامضة.