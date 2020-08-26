النيابة تناظر جثث مذبحة كفر الدوار بالبحيرة وتقرر إجراء تحليل Dna

البحيرة - ناصر جودة

تواصل النيابة العامة بكفر الدوار، برئاسة المستشار حسام السقا، مدير نيابة قسم كفر الدوار، وإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في واقعة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور علي جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وقام مدير النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك مع تحليل dna للجثث ودماء مسرح الجريمة.

كما قررت النيابة تكليف المباحث باجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها، وعلاقة الزوج بالواقعة.