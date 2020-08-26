النيابة تأمر بتشريح جثة طفل وتحقق مع أمه بتهمة قتله فى حلوان

انتقلت النيابة لمناظرة جثة الطفل وتبين من المعاينة إصابته بتوقف القلب مما أدى لوفاته، وتحقق النيابة مع الأم المتهمة لكشف ملابسات الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية إن والدة الطفل أعطته جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها أثناء غياب زوجها في المعصرة، ما تسبب في وفاته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم القبض عليها، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال طفل متوفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين إعطاء الأم "م. ع" طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها للممارسة الجنس بداخل شقتها في غياب زوجها ما تسبب وفاه الطفل، وتم تشكيل فريق بحث وتم إلقاء القبض على المتهمة "م. ع" ربة منزل وعشيقها "م. ف" بدائرة القسم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.