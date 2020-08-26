اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:13 ص
خالد صلاح
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المكسيك تسجل 650 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:00 ص
المكسيك تسجل 650 وفاة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى (رويترز)

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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 4916 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و650 وفاة مما يرفع العدد الإجمالى بالبلاد إلى 56821 إصابة و61450 وفاة.

 

وتقول الحكومة إن العدد الفعلى للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.

 

 


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