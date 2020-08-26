المكسيك تسجل 650 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مكسيكو سيتى (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 4916 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و650 وفاة مما يرفع العدد الإجمالى بالبلاد إلى 56821 إصابة و61450 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلى للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.