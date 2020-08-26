اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:31 م
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المصل واللقاح يحذر: التهاون فى إجراءات الوقاية جعلنا عرضة لهجمة شرسة من كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:32 م
المصل واللقاح يحذر: التهاون فى إجراءات الوقاية جعلنا عرضة لهجمة شرسة من كورونا كورونا - صورة أرشيفية
ماجد تمراز

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قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أول يوم يصدر تصريح شديد اللهجة من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين، مشيرا إلى أن البعض تخلى عن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس، وبالتالي سيكون هناك هجمة أخرى ثانية وزيادة في الأعداد والسبب فيها التهاون بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أنه لابد أن يكون هناك التزاما من قبل المواطنين حتى لا تزيد أعداد الإصابات، لتجنب أي تحور للفيروس أو أن يصبح أكثر شراسة، مشيرا إلى أنه ما حدث في أغلب دول العالم حاليا.

وأوضح، أن اللقاح يعطي مناعة جيدة جدا، بحيث أنها تمنع المضاعفات البسيطة في حال الإصابة بالفيروس، أو أنها تظهر أعراض خفيفة، مؤكدا أن اللقاح يختلف تأثيره من شخص لأخر، ولكن في كل الأحوال فإنه يقلل من نسبة الإصابة بالفيروس، موضحا أن هناك بعض اللقاحات التي تم الاتفاق على تصنيعها في مصر مع الجانب الصيني.


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