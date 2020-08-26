اليوم السابع
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"المصرى الكندى" يستضيف وزيرة التعاون الدولى يوم الاثنين 7 سبتمبر

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:00 ص
"المصرى الكندى" يستضيف وزيرة التعاون الدولى يوم الاثنين 7 سبتمبر الدكتورة رانيا المشاط
كتب محمد أسعد

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نجحت وزارة التعاون الدولي خلال السنوات الماضية في تعزيز علاقات مصر مع كافة الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، وبرز ذلك في العديد من الاتفاقيات المتواصلة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمساهمة في دفع جهود التنمية المستدامة.

وحول هذا الاطار يستضيف مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الاعمال المصري للتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى فى ندوة  تحت عنوان "التعاون الدولي .. وتحديات التنمية الاقتصادية " تجمع بين الحضور الجزئي للأعضاء فقط وتقنية الفيديو كونفرانس لإتاحة الحوار والمناقشات لباقي الاعضاء والخبراء والسياسيين والسفراء والعرب والأجانب.

تتطرق الندوة التي يتراسها المهندس معتز رسلان رئيس المجلس لعدد من المحاور والاسئلة منها هل تغيرت أولويات وخطط الوزارة مع شركائها الدوليين بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل أثاره السلبية التي طالت كافة اقتصاديات العالم؟ ، تعقد الندوة يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020 .


التعاون الدولى

رانيا المشاط

معتز رسلان

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