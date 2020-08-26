المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بسبب حيازته هيروين في الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، سائقا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته 318 جراما من مخدر الهيروين بقصد الإتجار بدائرة مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب

تعود أحداث القضية رقم 16046 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 12 مايو، عندما ألقى الرائد أحمد عاشور، مفتش بالإدارة العامة للمخدرات، بالتنسيق مع الرائد محمد عبد اللطيف أبوشعيشع، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على " م س ح " 27 سنة سائق مقيم بندر بلبيس، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله عدد اثنين أسطوانة دائرة وعشرة لفافات جميعهم يحوى جوهر الهيروين المخدر، وزنت 318 جرام بقصد الإتجار،وتم إحالة المتهم إلى نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بمعرفة محمد الخطيب، وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.