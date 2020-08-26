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المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا تحصل على الاعتماد الأمريكى الدولى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:09 ص
المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا تحصل على الاعتماد الأمريكى الدولى الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، حصول المستشفى التعليمى "العالمي" بالجامعة على الاعتماد الأمريكى الدولي، لقطاعى العنايات المركزة والعمليات الجراحية، وهذا لأول مرة فى تاريخ المستشفيات الجامعية، لافتاً الى أن عملية التقييم قام بها فريق من الخبراء المختصين فى مجال الجودة والاعتماد من قبل هيئه اعتماد الجودة الأمريكية"IAF التى تعد الجهة العالمية الأولى والرائدة فى مجال اعتماد جوده سياسات الخدمة الطبية بالمستشفيات.

وأكد الدكتور مجدى سبع،فى بيان له إلى أن هذا الاعتماد يعد المعيار الأعلى والأقوى للتميّز فى قطاع الخدمات الصحية، معرباً عن سعادته وفخره بالمجهود الذى بذله فريق عمل الجودة والتطوير المؤسسى بالمستشفى التعليمى "العالمي" بجامعة طنطا، مؤكداً بأن حصول المستشفى على الاعتماد الدولي، لقطاعى العنايات المركزة والعمليات الجراحية، يعد من أهم الأهداف التى وضعتها جامعة طنطا، وأن هناك خطه لاعتماد كافة المستشفيات الجامعية، لضمان جودة الخدمة الطبية.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، بجامعة طنطا، أن الاعتماد هو العملية التى تقوم من خلالها المؤسسة المانحة للاعتماد بتقييم المؤسسة الصحية، وتحدد فيما إذا كانت هذه المؤسسة تفى بالمعايير التى وُضِعَتْ للمحافظة على نوعية الرعاية الصحية المقدمة وتحسينها، وهذه المعايير تحقق أفضل ما يمكن الوصول إليه، وإن اعتماد المؤسسة يمثل الدليل الملموس على أن المؤسسة ملتزمة بتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمريض والتأكد من سلامة بيئة الرعاية بالدرجة الأولى.

وأضاف الدكتور غنيم، أن حصول المستشفى "العالمي" على شهادة الاعتماد لقطاعى العنايات المركزة والعمليات الجراحية، دليل على أن المستشفى تقدم أعلى المستويات والمعايير والخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتطبيق معايير ومتطلبات الهيئة، مشيدًا فى ذلك بجهود الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى "العالمي" بجامعة طنطا، فى العمل والمتابعة الدقيقة من أجل التطوير المستمر والارتقاء بالخدمات التى تقدمها المستشفى.

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