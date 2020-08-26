المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يختتم جلسة الأربعاء بالمنطقة الحمراء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 722 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 628.782 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2027 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13381 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4366 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2691 نقطة.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية من 119.5 مليون جنيه إلى 149.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 29.9 مليون جنيه، موزعة على عدد 2.986 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الوحد تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في 30 يونيو لعام 2019، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي، منوها إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.25 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلي قبل الزيادة لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر لعام 2020.