اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:26 م
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العمل الفرنسية تعلن انخفاض نسبة البطالة بأكثر من 17 ألف شخص فى يوليو

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:18 م
العمل الفرنسية تعلن انخفاض نسبة البطالة بأكثر من 17 ألف شخص فى يوليو وزيرة العمل الفرنسية
كتب : أحمد علوى

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أظهرت بيانات لوزارة العمل الفرنسية، اليوم الأربعاء، تراجع عدد العاطلين عن العمل في البلاد بواقع 174300 في يوليو بعد انخفاض قياسي في يونيو، مضيفة أن عدد المسجلين لدى مكاتب التوظيف الحكومية على أنهم عاطلون عن العمل بلغ أربعة ملايين و46600 شخص في يوليو.

 

وسجلت فرنسا الشهر الماضي أكبر تراجع شهري على الإطلاق لإجمالي عدد العاطلين عن العمل حيث تراجع عددهم بواقع 204700.

 

وفى مايو الماضى، ذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية فى فرنسا أن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات، ما يعطى الرئيس إيمانويل ماكرون زخماً جديداً.

 

وأوضحت الوكالة، أن معدل البطالة انخفض إلى 8,7% فى الربع الأول من العام، أى بنسبة 0,1% عن الفترة نفسها العام الماضى، ليصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.


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