اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:25 م
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على قيد الحياه..

العثور على رضيعة المجنى عليها فى جريمة ذبح ربة منزل وطفليها بكفر الدوار

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:21 م
العثور على رضيعة المجنى عليها فى جريمة ذبح ربة منزل وطفليها بكفر الدوار الطفلين المذبوحين
البحيرة - فريق المحافظات

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شهدت واقعة مذبحة أسرة في كفر الدوار بالبحيرة، والتى راح ضحيتها 3 جثث لربة منزل ونجليها مذبوحين داخل منزلهم في ظروف غامضة، مفاجأة كبيرة بعد العثور على طفلة رضيعة ابنة المجنى عليها على قيد الحياة.
 
وأكدت مصادر أمنية أن الطفلة التى تبلغ من العمر 4 شهور بصحة جيدة وتم تسليمها إلى أهلها .
 
كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم، وتبين مصرع ياسمين ع  23 سنة، وعلى ا.ف  3 سنوات وشقيقه محمد 3سنوات. 
 
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة.
 
وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
 
 
وفى هذا السياق تواصل النيابة العامة بكفر الدوار برئاسة  المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار وإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في واقعة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور علي جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.
 
وقام مدير النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك مع تحليل dna للجثث ودماء مسرح الجريمه
 
كما قررت النيابة  تكليف المباحث باجراء التحريات حول الواقعة  وملابساتها، وعلاقة الزوج بالواقعة .
 
 
 
 
 

 


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